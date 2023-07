In attesa di piazzare due colpi importanti comee Alvaro Morata, la Roma deve concentrarsi sulle uscite di diversi giocatori che non rientrano nei piani di José Mourinho da diverso tempo.Gonzalopotrebbe tornare presto a giocare nella Liga, questa volta a titolo definitivo. Il centrocampo piace molto al Granada che è pronto ad aprire una trattativa con la Roma: Tiago Pinto conta di realizzare una cifra vicina ai 3 milioni da questa cessione.Una precisa richiesta di Claudio Ranieri che verrà presto accontentato. Eldorha detto sì al Cagliari: operazione in prestito con diritto di riscatto.