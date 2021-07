Tommaso Milanese non fa parte della lista A di Mourinho. Il giovane centrocampista finirà quindi sul mercato. Tanti i club tra Serie A e Serie B interessati a Milanese, che nella scorsa stagione ha esordito in Europa League realizzando anche una rete contro il Cska Sofia. La Roma valuta il suo cartellino circa 4 milioni di euro e in A lo vogliono soprattutto Torino ed Empoli.