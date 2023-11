La Roma cerca difensori in vista della partenza di Ndicka in coppa d'Africa a gennaio. E oltre a Dier e Kiwior lo sguardo è anche all'altra squadra di Londra: il Chelsea. Si tratta dell’inglese Chalobah (ma nato in Sierra Leone), 24 anni, e del francese Sarr, il primo col contratto fino al 2028 e l’altro fino al 2025. Finora non hanno mai giocato e quindi il prestito sarebbe possibile, anche se il rendimento tutto da valutare.