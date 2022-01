Se il Milan sorride perché ha recuperato Ibra in vista della gara del 6 gennaio, non arrivano buone notizie in casa Roma per la partita contro i rossoneri. La società ha reso noto, attraverso un comunicato ufficiale, la positività di due giocatori della squadra di Mourinho: "L’AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti attraverso i tamponi molecolari dopo la pausa delle attività della Prima Squadra, due calciatori - vaccinati - sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare".