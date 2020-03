La Roma punta alla sorpresa Verona. Oltre a Faraoni, infatti, i giallorossi si sono palesati anche per Matteo Pessina, giocatore in prestito dall’Atalanta che dunque ha più di una voce in capitolo. Ad ora il cartellino di Pessina, al netto di quello che sarà una rimodulazione di tutti i cartellini dopo l’emergenza coronavirus, può valere tra gli 8 e i 10 milioni di euro,