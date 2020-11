Un altro passo avanti verso il futuro, scrive La Gazzetta dello Sport. a Roma ha infatti trovato l’accordo per il prolungamento del contratto fino al 2024 di due dei gioiellini della Primavera: Nicola Zalewski e Riccardo Ciervo, il cui contratto scadeva nel giugno 2021. L’accordo raggiunto con la GP Soccer and Management (la società che gestisce i due calciatori nati nel 2002) verrà ufficializzato nelle prossime ore direttamente dal club. Zalewski partirà da una base di poco superiore a centomila euro, Ciervo poco al di sotto. Ma per entrambi il contratto è a crescere e prevede anche la possibilità di aumentare gli emolumenti in caso di affermazione personale