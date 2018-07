Continua l’opera di sfoltimento della rosa da parte della Roma. Due prodotto del settore giovanile salutano Trigoria per provare nuove esperienze: come riporta Sky Sport, Mirko Antonucci ha già firmato il suo contratto con il Pescara. Il classe ’99 proverà a imporsi nella sua prima esperienza in prestito lontano da Roma. Lo Spezia invece ha chiuso per l’arrivo di Elio Capradossi: per il difensore classe ’96, che ha esordito nel finale di stagione a Cagliari, si tratta dell’ennesima avventura in prestito in Serie B. Mancano ancora le firme, ma la trattativa è già conclusa e il calciatore potrebbe raggiungere la sua nuova squadra già domani