Continua il mercato della Roma secondo le direttive imposte da Monchi: linea verde e made in Italy. Per la difesa infatti, si monitorano Daniele Rugani e Gianluca Mancini. Se il primo oltre ad avere un prezzo fuori portata, non è in vendita, per il giovane difensore nerazzurro la Roma si è già mossa concretamente. Non è da escludere, come riporta il Corriere dello Sport, un suo acquisto nella finestra di mercato estiva.