Le critiche aumentano, ma il lavoro di Monchi non si ferma. E guarda ancora ai giovani come riporta Leggo. L’ultimo messo nel mirino del ds è Diego Lainez, ala mancina messicana classe 2000 già nel giro della nazionale. Monchi tramite il padre del giocatore, ha presentato una prima offerta al Club America. Messicano è pure Hector Herrera, che continua a piacere alla Roma e che ha rifiutato l’ultima offerta di rinnovo del Porto. A giugno il centrocampista può arrivare a zero anche se la Roma vorrebbe averlo già in inverno magari offrendo 3-4 milioni al Porto.