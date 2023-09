A Trigoria la Roma prosegue la preparazione in vista del ritorno del campionato, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, che la vedrà affrontare l'Empoli domenica sera allo Stadio Olimpico. Al "Fulvio Bernardini" Rui Patricio e Kristensen, che rispettivamente sono stati impegnati con Portogallo e Danimarca, sono tornati ad allenarsi con la squadra agli ordini di José Mourinho.