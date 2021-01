Due positivi al Covid-19 nello staff della Roma costringono il club a entrare di nuovo nella “bolla”. Non c’è pace per la squadra di Fonseca: dagli ultimi test sono state riscontrate due positività: non si tratta di giocatori, ma di due membri dello staff che sono stati immediatamente isolati in quarantena.



Il gruppo squadra intanto è entrato in bolla a Trigoria, mentre si attendono gli esiti degli ulteriori tamponi a cui la squadra si è sottoposta come da protocollo il giorno della partita in vista del match contro lo Spezia delle 15 allo stadio Olimpico. Trepidazione pure per il "nuovo arrivato" Stephan El Shaarawy sta aspettando l’esito del suo test molecolare prima di recarsi a Villa Stuart per le visite mediche.