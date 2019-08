La Roma cerca un terzino destro e un difensore centrale sul mercato. Come esterno si fanno sempre i nomi di Hysaj (Napoli) e Zappacosta (Chelsea). In mezzo il preferito è ancora il belga Alderweireld del Tottenham, che però chiede troppi soldi: 28 milioni di euro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Livepool abbassa da 25 a 20 milioni la richiesta per il croato Lovren, per il quale la Roma sarebbe pronta ad offrire 15 milioni. Intanto la Juve valuta Rugani 30 milioni, i giallorossi studiano un prestito con diritto di riscatto. Le ultime due piste alternative portano in Brasile, dove giocano Lucas Verissimo (Santos) e Leo Pereira (Atletico Paranaense).