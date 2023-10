La Roma inizia a recuperare i pezzi mancanti. Alla ripresa degli allenamenti, infatti, si sono rivisti in gruppo Paulo Dybala e Renato Sanches. Entrambi sono in odore di convocazione per la sfida di domenica con il Lecce che arriva una settimana prima del derby con la Lazio. L'argentino non sente più dolore al ginocchio e già prima della trasferta di San Siro aveva dato la sua disponibilità.