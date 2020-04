“Conosco i giocatori dello Shakhtar, mi piacerebbe contare su un paio di loro”, ha detto Fonseca. Il cerchio si stringe intorno a due talenti brasiliani. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in cima alla lista della Roma ci sarebbero Marcos Antonio e Tete. Entrambi giovanissimi (classe 2000), il primo è un regista a tuttocampo e ha una valutazione tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Più costoso Tete, esterno dall’elevato tasso tecnico che gli ucraini non cedono per meno di 15 milioni. Altri possibili nomi sul taccuino di Fonseca sono quelli di Taison (vecchio pallino molto vicino alla Roma già in estate) e Kovalenko, centrocampista classe ’96, pilastro anche della nazionale allenata da Shevchenko