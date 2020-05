I due potenziali sostituti di Smalling giocano in Premier League. Uno è al Liverpool e la Roma stava per prenderlo lo scorso anno. Si tratta di Dejan Lovren, a cui Klopp ha dato il via libera un anno prima della scadenza naturale del contratto. Il secondo nome, è il belga Jan Vertonghen, classe ’87, da otto stagioni al Tottenham ma pronto a liberarsi a parametro zero. Baldini, che è stato direttore tecnico dei londinesi per due stagioni, potrebbe facilitare la trattativa.