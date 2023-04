C'è ancora ansia per Dybala e Abraham, ma col passare delle ore cresce l'ottimismo. La Roma di Mourinho è rientrata a Trigoria, e ha subito allertato lo staff medico per i due attaccanti. Abraham non farà esami: ha preso una botta alla spalla che ha portato a una leggera lussazione ma vuole giocare contro l'Udinese. Nulla è ancora deciso e si saprà di più sulle sue condizioni domani. Per quanto riguarda Dybala, oggi non farà alcun esame ma si concentrerà sulla fisioterapia. Nessuna cosiddetta "visita d'urgenza" quindi anche perché a un primo controllo non sarebbe emerso nulla di serio. Non è esclusa una risonanza tra 48 ore per sicurezza. Dybala si sente bene e nei prossimi giorni proverà ad allenarsi in gruppo. Di certo non giocherà domenica, ma tenterà di essere a disposizione col Feyenoord.