Roma, Dybala all'Al-Nassr? Offerta monstre dei sauditi

45 minuti fa

L'Arabia Saudita tornerà all'assalto di Paulo Dybala? Stando a quanto riferito da Tuttosport, le sirene provenienti dalla Saudi Pro League sono tornate a riecheggiare. L'Al Nassr ha messo nuovamente nel mirino l'attaccante argentino e ha offerto alla Joya un triennale da 20 milioni a stagione: la clausola rescissoria da soli 12 milioni (valida fino al 31 luglio) rende l’argentino un’opportunità invitante per i club stranieri.



Al momento, però, il fantasista ex Juventus e Palermo non appare particolarmente intrigato dalla possibilità di andare a giocare nella Saudi Pro League e nicchia dinanzi alle avance saudite.