Paulo Dybala sempre più vicino al forfait per la sfida di venerdì contro il Milan. A riportarlo è Il Tempo, che aggiunge come l'ex Juventus oggi avrebbe comunicato alla nazionale argentina di non voler rispondere alla convocazione per i prossimi impegni contro Ecuador e Bolivia. Nonostante gli esami ai quali si è sottoposto a Trigoria non abbiano evidenziato alcuna lesione, per Dybala regna inevitabilmente la cautela alla luce soprattutto della sua cartella clinica. Nessuno dentro Trigoria vuole correre il rischio di incappare in un infortunio più grave e perciò l'argentino ha deciso di rinunciare. Col Milan potrebbe andare al massimo in panchina.