La Roma si prepara ad affrontare il Frosinone nel match delle 20.45. A pochi minuti dalla sfida ha parlato Paulo Dybala ai microfoni di Dazn:



MOMENTO DI CRISI - "Per la situazione in cui siamo, ognuno di noi deve dare qualcosa in più, per il mister, per la squadra, i tifosi e la società. Credo che non siamo dove avevamo in mente a inizio campionato, dobbiamo ripartire da oggi. Cosa sta mancando? Vincere."



CONDIZIONE FISICA - "Fisicamente mi sento bene, cerco sempre di lavorare il più possibile per giocare sempre. Ovviamente sono a disposizione del mister per qualsiasi partita, lui valuta quando farmi giocare e quando farmi riposare. Cerco di stare sempre bene per poter giocare".