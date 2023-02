Buone notizie per la Roma alla vigilia della gara col Salisburgo. Abraham si allena con i compagni con una mascherina per proteggere la palpebra. L'inglese vuole esserci domani. Presente anche Paulo Dybala che si sta allenando con la squadra. Recuperato al 100% Pellegrini. Il capitano ha saltato la partita col Verona e sarà a disposizione per il play off contro gli austriaci. I giallorossi giocheranno domani alle ore 21 il match di ritorno, l'Olimpico sarà nuovamente sold out. Mourinho ha messo nel mirino l'obiettivo rimonta dopo la beffa della gara d'andata.