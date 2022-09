Paulo Dybala è sbarcato alle 6,45 di questa mattina a Fiumicino con un un aereo di linea da New York a Roma. Un volo diretto che ha portato la Joya nella capitale dopo i 10 giorni passati negli Usa con la Nazionale che tanto hanno fatto discutere. Dybala non ha giocato nemmeno 1 minuto contro Honduras e Giamaica, ma si è allenato in gruppo e non sembra accusare più fastidi al flessore sinistro come nel pre-partita con l'Atalanta. Oggi sarà valutato dai medici della Roma e domani potrà sostenere l'ultimo allenamento della settimana agli ordini di Mourinho prima della partenza per Milano. C'è l'Inter che lo aspetta, anzi è lui ad aspettare da mesi questa sfida.