è in dubbio per Inter-Roma, in programma sabato alle 18. Dopo l'esclusione del ct Scaloni nelle due amichevoli dell'Argentina negli Stati Uniti,- La parola d'ordine a Trigoria è prudenza, la stessa che qualche giorno fa ha usato Scaloni, che non ha voluto rischiarlo lasciandolo in tribuna: "Ci aveva chiesto di giocare, ma l'esclusione è stata una nostra decisione". Il giocatore tornerà a Trigoria oggi pomeriggio, lo staff medico lo monitorerà costantemente per capire se avrà smaltito del tutto il problema muscolare che l'aveva fermato a pochi minuti dalla gara con l'Atalanta;. Una gestione accurata e attenta, anche in vista del doppio impegno dei giallorossi in Europa League contro il Betis Siviglia.- Nella giornata di oggi svolgerà un lavoro defaticante dal quale arriveranno i primi segnali,. Il giocatore spinge per giocare, sa che è una partita importante e non vuole perdersela; proprio contro quell'Inter che in estate gli aveva strizzato l'occhio provando a portarlo a Milano: qualche contatto tra l'agente e Marotta, ma l'affare non è mai decollato. Ora Dybala ritrova l'Inter da avversario, ma il posto da titolare è ancora in dubbio.