Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull'Udinese:



“Bella serata, la cosa più importante era vincere. Sono 3 punti molto importanti”.



ESULTANZA - “C’è gente che parla troppo senza motivo e loro lo sanno. Cerco di dare il meglio per la squadra, le risposte sono per il mio allenatore e per i miei compagni”.



GOL NUMERO 4500 NELLA STORIA DELLA ROMA - “Mi fa piacere. Sono venuto qua e cerco di ricambiare l’amore che questa gente mi dà. Vorrei rimanere nella storia del club, ma con un trofeo”.



LUKAKU - “Ci capiamo a vicenda, questo è uno dei segreti. Stiamo trovando un’intesa importante in campo”.