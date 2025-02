Dopo la doppietta decisiva contro il, che ha regalato allail passaggio nel turno nei Playoff di Europa League e la qualificazione agli ottavi di finale,ha parlato ai microfoni di Sky Sport.“Dopo il loro gol abbiamo avuto un atteggiamento da grande squadra e da uomini veri. C’era stato un momento di tensione dopo il gol, poi dopo l’1-1 abbiamo preso fiducia anche grazie al supporto dei tifosi”.“L’affetto che ha la gente nei miei confronti è qualcosa di unico e bello. Questa stagione non sta andando come ci aspettavamo, ma ora abbiamo una possibilità grandissima in Europa. Questa competizione può darci tanto quest’anno, è un’opportunità importante visto ciò che è successo nel corso della stagione”.“È arrivato in un momento di tensione. Conosce questa piazza al massimo, è nato praticamente dentro Trigoria. Fa ciò che è meglio per la squadra, non guarda nomi e tratta tutti allo stesso modo. I risultati si vedono, non dobbiamo mollare e continuare così”.“Non è stato bello, ma era un momento di nervosismo dopo il gol. Abbiamo tirato fuori qualcosa in più al livello di carattere”.“Qualsiasi squadra. So cosa vuoi che ti dica ma non lo dico…”.