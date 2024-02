Roma, Dybala nell'Olimpo dei bomber argentini: solo 4 meglio di lui, ecco chi

La Joya di Roma. Con la doppietta al Cagliari, Paulo Dybala ha fatto 118 in Serie A, superando Abel Balbo e diventando il quinto miglior marcatore argentino nel nostro campionato (esclusi i naturalizzati). Per l'ex Juve, nonostante gli infortuni, la doppia cifra stagionale è già a un passo: nelle 21 gare giocate tra tutte le competizioni, Dybala è a 9 reti con 6 assist. Un protagonista della Serie A ormai dal 2012, l'argentino sta scalando la classifica tra i migliori bomber suoi connazionali e si piazza dietro solo a mostri sacri.



Di seguito la gallery con i migliori marcatori argentini in Serie A.