La Roma che oggi viaggerà in direzione Milano per la sfida che domani alle 18 a San Siro vedrà i giallorossi protagonisti contro l'Inter non avrà a disposizione Paulo Dybala. L'ex-Juve continuerà quindi il suo percorso riabilitativo senza fretta e in vista delle prossime sfide contro Lecce, Slavia Praga e soprattutto il Derby.



PROVINO - L'attaccante argentino ha infatti sostenuto nella serata di ieri e in mattinata un provino con la palla che dovevano fungere da spartiacque per l'eventuale convocazione, ma nonostante non siano arrivati esiti negativi, José Mourinho ha deciso di non rischiare potenziali ricadute e farà a meno di lui.



VIAGGIA CON LA SQUADRA? - Non è escluso, secondo il Messaggero, che Dybala possa comunuqe viaggiare in direzione Milano per stare insieme alla squadra, ma anche in questo caso le chance sono ridotte perché rimanendo nella Capitale la Joya potrebbe proseguire con maggior serenità l'iter di riatletizzazione.