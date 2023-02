L'attaccante argentino della Roma, Paulo Dybala ha dichiarato dopo la vittoria per 2-0 contro il Salisburgo che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale in Europa League: "Era una partita molto difficile, ma l'abbiamo giocata combattendo come fosse una finale. So che devo dare qualcosa in più per aiutare i miei compagni in queste partite e fare cosa dice l'allenatore, anche se non ero al meglio ho stretto i denti. La gente è incredibile, diamo qualcosa in più anche per loro. Dove possiamo arrivare? Mourinho sa come si affrontano queste partite, ora noi dobbiamo pensare alla Cremonese".