La Roma non ha dubbi: in caso di cessione di Nicolò Zaniolo, l'obiettivo numero uno per sostituirlo è Paulo Dybala, scrive La Repubblica. I contatti tra le parti sono ripresi in questi ultimi giorni ed ora la trattativa è caldissima. José Mourinho vuole il calciatore argentino ed in questo momento i giallorossi sono in vantaggio per la Joya, superando anche la concorrenza di Manchester United, Napoli (che ha chiesto solamente informazioni) ed Inter. La società nerazzurra non riesce a chiudere l'affare perché Edin Dzeko ed Alexis Sanchez fanno muro ad un eventuale addio e bloccano l'eventuale arrivo di Dybala. La Roma, quindi, ne ha approfittato: non disputerà la Champions League, ma tratterebbe il calciatore come un re ed il progetto dei Friedkin è sempre più ambizioso.