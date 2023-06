Un rigore di Paulo Dybala ha portato la Roma in Europa League. Il prossimo anno i giallorossi riproveranno il cammino che in questa stagione si è concluso solo in finale contro il Siviglia ai rigori. Nel post partita con lo Spezia, l'attaccante argentino ha parlato anche del suo futuro: "Ora + importante godersi questo momento, per il futuro ci sarà tempo. Io ho ancora due anni di contratto qui. Oggi è stata una partita difficile, ma abbiamo tutto e abbiamo vinto. I tifosi sono incredibili, anche dopo aver perso una finale ci hanno sostenuto; e meritavano la qualificazione in Europa League".