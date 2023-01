Dopo il gol decisivo per la qualificazione della Roma ai quarti di Coppa Italia, Paulo Dybala ha parlato così nel post partita col Genoa: "L'amore della gente è arrivato prima della Coppa del Mondo. Oggi i tifosi mi hanno dato un gran riconoscimento, se sono arrivato al Mondiale è anche grazie all'aiuto dell'allenatore, dei compagni di squadra e di chi mi sta intorno. Sicuramente tutti dobbiamo migliorare qualcosa, oggi era importante vincere e l'abbiamo fatto. Sappiamo che possiamo vincere la Coppa Italia, abbiamo la squadra per farlo e tra poco tornerà anche Wijnaldum che ci darà la sua esperienza. Se vogliamo arrivare tra le prime quattro dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Io spero di tornare presto al 100%, giocando il più possibile si guadagna la forma. Non c'è altra soluzione e tempo per allenarsi: tra tre giorni abbiamo un'altra partita importante".