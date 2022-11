Tre giorni dalla possibile convocazione con la Nazionale argentina per il Mondiale, gli stessi che dividono la Roma dal prossimo impegno con il Toro. Oggi Dybala tornerà ad allenarsi in gruppo per essere convocato e giocare uno scampolo di partita domenica. Prima però Dybala chiamerà Scaloni per capire il da farsi, se è il caso di forzare oppure no. «Se me lo chiedete è ovvio che abbiamo bisogno di Dybala», l’ammissione di Mourinho mercoledì sera. Due allenamenti in gruppo e poi il Torino, con modalità formali a fare da sfondo ad una decisione ben chiara a tutti. Si torna con la maglia della Roma e poi si sogna la vittoria del Mondiale con Messi. Mourinho e la Roma lo sapevano da luglio, nessuna sorpresa quindi.