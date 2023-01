Questa sera a partire dalle 20.45 a San Siro andrà in scena il big match Milan-Roma gara valida per la 17esima giornata di Serie A. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Paulo Dybala ha partecipato a 12 gol in Serie A contro il Milan (sette reti e cinque assist) – solo contro l’Udinese (17) ha fatto meglio nel massimo campionato. Solo una rete dell’argentino ai rossoneri è però arrivata al Meazza nella competizione: la prima delle sette, con la maglia del Palermo, il 2 novembre 2014.