Roma, Dybala salta il Sassuolo: c'è lesione. Quando torna e quali partite salta

Piove sul bagnato in casa Roma. Oltre a Lukaku, che resta in dubbio per la sfida di domenica alle 18 con il Sassuolo, c'è una nuova grana Dybala. L'argentino nella seduta di allenamento di ieri ha riportato una piccola lesione all’adduttore lungo della coscia destra e pertanto salterà la gara di domani e la convocazione con la sua nazionale.



COME STA - Paulo ha subito una mini lesione nelle ultime ore e il suo rientro sarà monitorato giorno dopo giorno. L’attaccante argentino ieri ha svolto l’intera seduta insieme a quei compagni di squadra che non erano scesi in campo a Brighton: allenamento atletico per lui poi la partitella a campo ridotto con le esercitazioni tattiche. A fine seduta il problema fisico che ora potrebbe tenerlo ai box per i prossimi impegni.



NAZIONALE - Dybala non riuscirà a rispondere alla convocazione arrivata dalla nazionale argentina. Il ct Scaloni lo aveva chiamato per gli ultimi impegni prima della Copa America della prossima estate. L’Argentina affronterà il 23 marzo El Salvador e il 27 sfiderà il Costa Rica.



QUANDO TORNA - Ancora da stabilire una data di rientro per l'ex Juve. La lesione, come detto, non dovrebbe essere di grande entità. Il club non vorrà correre grossi rischi, in vista dei prossimi impegni europei. Si valuta un rientro part time con la Lazio, per poi farlo essere al meglio nel duplice confronto col Milan in Europa League. Le previsioni più ottimiste invece lo vedono tornare in campo già con il Lecce alla ripresa dopo la sosta ma, dato anche lo storico del giocatore, potrebbero essere prese delle accortezze maggiori.



QUALI PARTITE SALTA - Dybala salterà dunque di certo la sfida con il Sassuolo di domani. A forte rischio resta quella con il Lecce del primo aprile, mentre si punta al derby con la Lazio del 7 aprile, l'ultima sfida prima dell'andata dei quarti di finale di Europa League con il Milan, in programma l'11 dello stesso mese.