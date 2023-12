Senza pace. Paulo Dybala ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al 25' del primo tempo nel corso della sfida in scena allo Stadio Olimpico, tra Roma e Fiorentina, dopo aver subito fornito al 5' l'assist decisivo per il vantaggio di Romelu Lukaku, a causa di un problema muscolare al flessore della gamba destra, vicino al ginocchio.



ORA GLI ESAMI - Fiato sospeso dopo lo scontro della Joya sulla trequarti con Arthur: al suo posto dentro Azmoun, per l'argentino serviranno gli esami medici.