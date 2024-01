Roma, Dybala si allena in gruppo: è pronto per la prima di De Rossi

FB

Per Daniele De Rossi c'è già il primo sorriso. Nel corso dell'allenamento svolto oggi a Trigoria, Paulo Dybala, infatti, ha ripreso ad allenarsi con il resto dei compagni e punta con forza al rientro in campo contro l'Hellas Verona nel match in programma sabato.



La Joya era rimasto out nell'ultima gara contro il Milan dopo essersi fermato, a fine primo tempo, nel derby con la Lazio di Coppa Italia. Il neo allenatore De Rossi, dunque, potrà contare sulla qualità e sull'estro del giocatore argentino per provare a raggiungere la prima vittoria da tecnico della Roma.