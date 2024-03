Roma, Dybala si ferma: è in dubbio per il Sassuolo

Piove sul bagnato in casa Roma. Oltre a Lukaku, c'è anche Dybala in dubbio per la sfida di domenica alle 18 con il Sassuolo. Se l'assenza di Romelu però poteva essere messa in preventivo - il belga non era sceso in campo con il Brighton e non si era allenato nella giornata successiva - quella dell'argentino è un fulmine a ciel sereno.



COME STA - Paulo infatti ha subito un'indisposizione nelle ultime ore e sarà monitorato in vista della gara valida per il 29esimo turno di Serie A. Come scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante argentino ieri ha svolto l’intera seduta insieme a quei compagni di squadra che non erano scesi in campo in Inghilterra: allenamento atletico per lui poi la partitella a campo ridotto con le esercitazioni tattiche. A fine seduta un problemino - ancora da capirne l'entità - che ora lo mette in dubbio per i prossimi impegni.



NAZIONALE - In dubbio quindi anche se Dybala riuscirà a rispondere o meno alla convocazione arrivata dalla nazionale argentina. Il ct Scaloni lo ha chiamato per gli ultimi impegni prima della Copa America della prossima estate. L’Argentina affronterà il 23 marzo El Salvador e il 27 sfiderà il Costa Rica.