Paulo Dybala ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico dopo la lesione al tendine rimediata contro il Cagliari. Stagione finita per l'argentino. Questo il comunicato del club giallorosso: "Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro. Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall'infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo". La decisione è stata presa dopo un consulto con il medico di fiducia dei Friedkin. Scartata l'ipotesi della terapia conservativa poiché il giocatore non aveva avuto certezza sulle tempestiche per il recupero.

Dybala sui social ha espresso tutta la sua amarezza e ha condiviso un messaggio su Instagram: "Cari amici, Innanzitutto, vi ringrazio di cuore per l'affetto che sempre mi dimostrate. Dopo i risultati degli esami e aver valutato diverse opzioni, ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile. Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo, continuerò a sostenere i miei compagni della Roma in questa fase cruciale del campionato e la nostra nazionale, che seguirò come un tifoso in più durante queste partite di qualificazione. Tornerò presto, ancora più forte, promesso. Ci vediamo in campo! Forza Roma e Vamos Argentina".

- "Dovremo dare tutti qualcosa in più senza Dybala", aveva detto Ranieri qualche giorno fa. E la Roma adesso avrà un calendario horror. Dopo la trasferta di Lecce giocherà contro Juventus, Lazio, Atalanta, Inter, Fiorentina e Milan. Tutti big match senza il giocatore più forte. I giallorossi sono ancora in corsa per la qualificazione in Champions League. Il quarto posto dista 4 lunghezze.