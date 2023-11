Paulo Dybala ha rilasciato una breve intervista a ESPN dal ritiro dell'Argentina: "Sono contento di essere tornato. Ho detto a Leo Paredes, quando siamo saliti insieme sull'aereo, che è bellissimo venire qui. Non ho risposto alle ultime convocazioni per infortunio, ma ora posso rientrare".



Fisicamente stai bene?

"Sto bene fisicamente, fortunatamente ho recuperato bene".



Mourinho ti ama, cosa ti dice quando vieni qui?

"Mourinho ha molto peso per me e Leo Paredes, perché è il nostro allenatore. Ama molto gli argentini con lui hanno sempre reso e hanno dato qualcosa in più alle sue squadre".



Che significa per te aver rinunciato alle ultime convocazioni?

"Chiaramente è durissimo non venire qui. Voglio sempre essere qui, non è facile perché ci sono molto giocatori forti ma lavoro per essere sempre convocato".



Sarà l'ultima partita di Di Maria? Ne avete parlato?

"Non tocchiamo il tema. Angel è una persona incredibile e come giocatore lo conoscono tutti".