Roma, Dybala torna in gruppo: le sensazioni sull'impiego contro il Genoa

Redazione CM

24 minuti fa



Buone notizie per la Roma e per il suo tecnico Daniele De Rossi: Paulo Dybala, attaccante argentino, è tornato ad allenarsi in gruppo a due giorni dalla gara casalinga della 37esima giornata contro il Genoa. E' ragionevole credere che il numero 21 sarà convocato, ma rimangono ancora dei dubbi sul suo impiego da titolare.



VERSO IL GENOA - La Joya è in ballottaggio con Baldanzi per un posto sul fronte offensivo, ma siamo giunti alle battute finali della stagione e gli obiettivi finale di Europa League e qualificazione alla prossima Champions League sono sfumati (il primo) o più lontani (il secondo). E' possibile che il giocatore non venga rischiato, se non darà massime garanzie; altrimenti, lo rivedremo con Lukaku ed El Shaarawy nel tridente offensivo.