Roma-Dybala, tutti i dubbi sul futuro

Quella dellae dirischia di non essere una storia a lieto fine. La Joya, arrivata in giallorosso nell'estate 2022 fra trionfalismi e una presentazione degna di un imperatore oggiche l'hanno rilanciato dopo la fine improvvisa del rapporto con la Juventus e dopo il mancato affondo dell'Inter. Sia da parte del giocatore che da parte della famiglia Friedkin ci sono infatti tanti dubbi su come gestire il prossimo mese e, di conseguenza, il futuro del giocatore e della squadra.l'attuale contratto in scadenza il 30 giugno 2025, ovvero fra soltanto un anno. Nello scegliere i giallorossi il classe 1993 aveva scelto di ridursi l'ingaggio rispetto alle pretese portate avanti sia verso la Juventus che verso l'Inter.di euro per la sola parte fissa.La società giallorossa, che salvo sorprese, dopo aver perso domenica lo scontro diretto, dovrà tifare Atalanta in Europa League per poter ancorsa sperare in un posto Champions, proprioLo sforzo economico per Dybala serviva proprio per tornare nell'Europa più importante e, per due anni di fila, l'obiettivo sembra svanito anche con Lukaku accanto. Inoltre, nell'attuale contratto,Un prolungamento alle stesse cifre che fa giustamente gola per i conti societari.

Anchein realtà, dal canto suo, si porta con sé diversi dubbi sulla permanenza in giallorosso che. Lui sta benissimo a Roma, anche la compagna Oriana adora la città, ma questo sarà verosimilmente l'ultimo grande contratto della sua carriera e con le sirene d'Arabia che risuonano da tempo e senza Champions l'addio potrebbe concretizzarsi. E fra infortuni e progetti,l'unico che si sta esponendo per convincerlo a rimanere alla sua corte.