In questi giorni Paulo Dybala sta mettendo tutto sé stesso per recuperare avendo davanti a sé due punti di riferimento che potrebbero caratterizzare la fine di questo 2023. Il primo – il più complesso, ma propedeutico a tutto il resto – è l’appuntamento del 29 ottobre a Milano contro l’Inter; il secondo riguarda le prossime convocazioni con l’Argentina, che a novembre ha in programma due amichevoli di lusso contro le rivali continentali di sempre Uruguay e Brasile. Quelle partite che un giocatore nato in Sudamerica vorrebbe sempre giocare.