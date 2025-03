Roma, Dybala verso il ritorno in campo: le gestione in vista dell'Athletic e la fake news sull'infortunio

è pronto per tornare in campo contro l’Athletic Club.ha concesso un turno di riposo all’argentino che ieri non era nella lista dei convocati per il match contro l’Empoli. Al suo posto è sceso in campoche ha deciso il match. Giovedì, però, è pronto per guidare i suoi compagni di squadra. Oggi si è allenato a parte e domani torna in gruppo. Ha preso una forte botta contro i baschi elo sta gestendo per averlo al 100% al San Memes.- "Dybala è infortunato e sta facendo una risonanza magnetica al Campus", questa la frase pronunciata da un ascoltatore della trasmissione radiofonica Te la do io Tokyo. La notizia è poi girata per tutta la Capitale, ma si stratta di una semplice fake news. Da Trigoria, infatti, fanno sapere che Paulo sta benissimo e che giocherà contro l’Athletic Club.

– Pauloin Europa League ha trovato i primi gol nella serata contro il Porto dove è stato decisivo con una splendida doppietta. Ma non ha ancora trovato il gol in trasferta in campo internazionale. E neanche l’anno scorso. L’ultimo è ancora quello contro ilnella finale d’Europa League del 2023. Proprio contro una spagnola e ha già fatto male 4 volte a club della Liga. Con la maglia della Juventus ha realizzato due gol al Barcellona e uno all’Atletico Madrid. Mentre contro la Real Sociedad nel 2023 aveva messo a referto l’assist per Kumbulla.