La Roma ha recuperato Paulo Dybala e l'obiettivo della Joya è quello di tornare in campo nella sua partita del cuore contro la Juventus, possibilmente da titolare, sabato sera a partire dalle 20.45. Toccherà a José Mourinho la decisione finale con un unico grande dubbio davanti a sé.





DYBALA IN GRUPPO - Quello di oggi è stato il terzo giorno di fila in cui Dybala si è allenato al 100% con il resto del gruppo. La piccola lesione al flessore della coscia sinistra è guarita in tempi record e sebbene in un primo momento si pensava che l'argentino potesse rientrare non prima dell'inizio 2024, oggi le sensazioni sono opposte e c'è addirittura la possibilità di vederlo in campo da titolare contro la Juve.



IL RISCHIO - Inevitabilmente la punta giallorossa non avrà i 90 minuti nelle gambe e, per questo, dovrà essere Mourinho a prendere una decisione finale: subito dal 1' con sostituizione intorno al 60esimo oppure ingresso in campo negli ultimi 30 minuti? Il dubbio è grande, soprattutto se si guarda anche verso i prossimi incontri e un tour de force che in 14 giorni prevede ottavi di Coppa Italia, Atalanta, il derby di coppa con la Lazio in caso di passaggio del turno e infine il Milan. Inutile ribadire come avere Dybala o rischiare di perderlo di nuovo fa per Mou tutta la differenza del mondo.