Niente più faccia triste e già due gol in campionato per Dzeko che domani sera inizierà un’altra corsa verso un record che sembrava intoccabile: quello di miglior marcatore della storia della Roma in Europa. Al momento - come riporta Leggo - il trono è ancora di Totti che primeggia con 28 gol così distribuiti: 16 in Champions, 11 in coppa Uefa e uno in Europa League. Dopo di lui però c’è solo Dzeko che segue a ben 23 lunghezze: 15 in Champions e 8 in Europa League. Dieci sono arrivate “al fianco” di Totti, ovvero quando lo storico capitano ancora era calciatore (intanto, la sua squadra Totti Sporting club è entrata a far parte della Lega nazionale calcio a 8). I due si stimano tanto che Francesco ha dedicato un post ad Edin dopo il rinnovo di un mese fa. Forse farà meno male quindi un eventuale sorpasso anche perché segnare 5 gol per il bosniaco contro avversari del “calibro” di Basaksehir o Wolfsberg non sarà certo un’impresa. Dzeko è peraltro un esperto della competizione avendo vinto il titolo di capocannoniere d’Europa League nel 2017 con 8 gol. In quasi 100 anni di epopea giallorossa solo Piedone Manfredini (due volte nella vecchia Coppa delle Fiere), Lojacono e Voeller (in coppa Uefa nel 1990) avevano ottenuto un riconoscimento del genere