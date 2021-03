Lo choc per l'infortunio di Veretout potrebbe essere mitigato da una notizia positiva. ​Ovvero il recupero di Dzeko che potrebbe essere più breve del previsto, perchè Edin si è fermato in tempo, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport. L’esatta data di recupero non è ancora ipotizzabile, ma le terapie stanno funzionando. Il bosniaco spera di poterci essere per la gara di andata di ottavi di Europa League contro lo Shakhtar giovedì prossimo, tuttavia sembra più probabile che possa farcela per il match di ritorno.