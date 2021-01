La frattura non si ricompone: la Roma oggi si sta allenando a Trigoria, ma la rottura tra il tecnico Paulo Fonseca e l'attaccante Edin Dzeko è sempre presente e visibile, tanto da infiammare ulteriormente il mercato in questa ultima settimana, con l'addio dell'ex capitano che appare possibile.



SEDUTA INDIVIDUALE A TRIGORIA - Seduta individuale per il bosniaco, separato da tutti i compagni: dopo l'esclusione dalla lista dei convocati per Roma-Spezia, il centravanti quest'oggi è tornato ad allenarsi a Trigoria ma per lui solo allenamento singolo, segnale chiaro ed evidente che la situazione con il tecnico non è cambiata, anche se la versione ufficiale della società parla di un trattamento apposito per smaltire la contusione rimediata in Coppa Italia.