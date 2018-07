L'attaccante bosniaco Edin Dzeko ha dichiarato alla radio ufficiale giallorossa: "Quali traguardi ci aspettiamo di raggiungere in questa stagione? A Roma si pensa sempre troppo prima alle cose e io non voglio fare così. Abbiamo comprato giocatori importanti, ma il mercato non è ancora finito quindi vediamo. Ci sono tre grandi competizioni, tanti giocatori, il tecnico che trasmette la mentalità giusta, quella che serve qui. Speriamo in campionato di fare bene dall'inizio e vincere tante partite, questa è la cosa più importante. Io mi sento molto bene qui, anche mia moglie e i miei figli stanno bene. In Champions abbiamo fatto una stagione incredibile e speriamo di fare meglio quest'anno".