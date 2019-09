Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dai giallorossi per 2.1 contro il Bologna: "Ho sentito che il loro rigore era un po' un regalo. Noi ci abbiamo creduto fino alla fine con un uomo in meno, abbiamo vinto meritatamente, così poi è ancor più bella. Noi abbiamo provato a fare il nostro dall'inizio, nel primo tempo abbiamo fatto bene ma è mancato l'ultimo passaggio, poi nella ripresa siamo stati bravi a fare due gol. Sono molto contento per noi e per i tifosi, che sono sempre con noi. Vogliamo conquistare qualche vittoria ancora. Noi pensiamo a noi stessi, siamo una grande squadra e possiamo migliorare. Questa vittoria ci dà fiducia".