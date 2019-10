Ieri Edin Dzeko ha svolto sia la parte atletica che quella tattica in gruppo e oggi potrebbe fare altrettanto. Con la mascherina al volto a proteggere lo zigomo fratturato nella gara col Caglari. Il bosniaco vuole almeno andare in panchina, ma i medici lo frenano consigliandogli di osservare almeno un'altra settimana di riposo. Difficilissimo quindi che Dzeko possa far parte della trasferta di Genova con la Samp, anche se potrebbe essere convocato per dare supporto al gruppo. Da valutare il ritorno in Europa League col Borussia.