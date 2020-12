Dopo la vittoria per 5-1 contro il Bologna, l'attaccante della Roma Edin Dzeko ha parlato così a Sky Sport: “Abbiamo giocato con qualità perché giocare qui è sempre difficile. Abbiamo fatto tutto alla grande. Pellegrini? Gli dico sempre di passarmi il pallone, sono pesante (ride, ndr). Ci capiamo molto bene, oggi abbiamo giocato molto bene. 111 gol? Dovevo essere almeno a 113… Fisicamente mi sento molto meglio, spero di aver lasciato qualche gol per giovedì. L'obiettivo stagionale è entrare nelle prime quattro, sono due anni che la Roma non fa la Champions League ed è un peccato, abbiamo iniziato bene, bisogna guardare partita dopo partita. Ci prepariamo per Torino”.